Sanierung von Waldweg in Sistrans löste Unmut aus

Sistrans – Am 10. November startete die Sanierung am unteren Teil des Sistranser Almweges. Das Problem: So mancher private Waldeigentümer fühlte sich offensichtlich übergangen, weil er nicht über die damit verbundenen Abholzungen an der bergseitigen Böschung informiert worden war. Es folgte ein Schreiben des Substanzverwalters der Gemeindeguts­agrar, BM Josef Kofler, an die Betroffenen. Infolge dieser Nicht-Verständigung sei es „teilweise zu Unmut und Beschwerden“ gekommen, wofür er sich auch entschuldigte. Gleichzeitig hielt er aber fest, dass die Böschung laut Forstgesetz als Bauwerk des Weges gelten müsste und die Agrargemeinschaft schon in der Vergangenheit „bei jeder Wegsanierung das Zurückschneiden beauftragt“ habe.