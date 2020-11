Verletzte bei Schusswaffenangriff in US-Einkaufszentrum

Bei einem Schusswaffenangriff nahe Milwaukee im US-Staat Wisconsin sind acht Menschen verletzt worden. Ein Mann habe am Freitag (Ortszeit) in einem Einkaufszentrum in Wauwatosa um sich geschossen, teilte die örtliche Polizei mit. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte sei der Angreifer nicht mehr am Tatort gewesen. Da der Täter noch nicht gefasst wurde, rief die Polizei die Bevölkerung auf, die Gegend rund um den Tatort zu meiden.