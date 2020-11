Beschuldigter nach Mord an US-Demonstranten auf Kaution frei

Ein wegen Mordes an zwei Anti-Rassismus-Demonstranten beschuldigter 17-Jähriger in den USA ist gegen Kaution von zwei Millionen Dollar aus der Haft entlassen worden. Der rechtsextreme Anhänger von US-Präsident Donald Trump soll im August in Kenosha zwei Demonstranten erschossen und einen weiteren Mann schwer verletzt haben. Er habe die Stadt gegen Krawalle am Rande von Protesten gegen Polizeigewalt gegen Schwarze „beschützen“ wollen, hieß es.