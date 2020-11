Innsbruck – Die ältere Dame in Innsbruck hofft immer noch darauf, in ihrer Wohnung im zweiten Stock bleiben zu dürfen. Seit Monaten schon suchen ihr Sohn und TT-Wohn­experte Klaus Lugger nach einer Lösung. Durch einen nachträglichen Einbau eines Lifts in der Hausanlage könnte alles viel einfacher werden, doch nicht alle Nachbarn sind einverstanden. Es geht um die Beteiligung an den Kosten, die jeder von ihnen mittragen müsste. Und wer denkt schon an später, wenn man selbst alt und gebrechlich ist und froh darüber, die schweren Einkaufstaschen nicht die Stiegen hochschleppen zu müssen.