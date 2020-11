Einnahmeausfälle ausgleichen: 500.000 Euro für Tirols Sportvereine

Um Einnahmenausfälle im heimischen Amateur- und Mannschaftssport auszugleichen, greift das Land Tirol jetzt Mannschaften und Vereinen finanziell unter die Arme. Es betrifft vor allem das Tiroler Fußball-Unterhaus. Aber nicht nur. Bereits im Oktober hat das Land mit Verordnungen die Durchführung von Veranstaltungen eingeschränkt – keine Zuschauer bei Fußballspielen ohne zugewiesene Sitzplätze. Zugleich wurde der Ausschank in klassischen Vereinskantinen untersagt. Seit November gilt überhaupt ein Veranstaltungsverbot im Amateurbereich, Nachtragsspiele im Fußball durften nicht mehr durchgeführt, die Regionalliga und die Tiroler Liga mussten vorzeitig beendet werden.

„Der Sportbereich ist durch diese Verbote und durch die daraus resultierenden Veranstaltungsabsagen sowie die Einnahmenverluste stark betroffen“, betont Sport- referent LHStv. Josef Geisler (VP). Daher gewährt das Land gemeinnützig tätigen Vereinen, die mit ihren Mannschaften in der Allgemeinen Klasse an einem Liga- betrieb teilnehmen, pauschale Unterstützungen für den Einnahmenausfall aus Eintrittsgeldern und Kantinenerlösen. Berücksichtigt wird der Zeitraum vom 16. Oktober bis zum 31. Dezember. Geisler: „Durch diese Unterstützung sollen Vereine in die Lage versetzt werden, trotz Einnahmenausfall den Spiel- und Vereinsbetrieb nach Ablauf der Beschränkungen weiter aufrechtzuerhalten.“ Zwischen 500 und 3600 Euro beträgt die Abgeltung pro Verein.