KTM-Chef Beirer: „Es ist unfassbar, was sich da bei uns abspielt“

Der Sieg und der vierte Rang für KTM bestätigten, was sich heuer immer wieder angedeutet hatte: Der Rennstall aus Oberösterreich ist in der Spitze der Königsklasse auf zwei Rädern angekommen. Beirer: „Es ist unfassbar, was sich da bei uns abspielt. Auf unterschiedlichen Strecken, mit unterschiedlichen Piloten – das ist der Beweis für unsere harte Arbeit, die wir das ganze Jahr abspulen.“

Hart gearbeitet hat ebenso Miguel Oliveira. Mit dem gestrigen Heim-Triumph in Portugal und dem Erfolg in Spielberg im heurigen Sommer zeigte der Pilot, der nebenbei ein Medizin-Studium absolviert, welches Potenzial in ihm schlummert: „Von solchen Rennen kannst du nur träumen. Es ist ein großartiger Tag. Meine Eltern sind hier, die meinen ersten Sieg (Spielberg, Anm.) nicht miterleben konnten. Ich bin so dankbar, die Saison auf so einem hohen Level beenden zu dürfen.“