Beierl nach erstem Podestplatz im Weltcup: „Ich bin einfach happy“

Sigulda – Im auf Stelzen gebauten Starthaus der Bobbahn in Sigulda können Träume schon einmal in den Himmel steigen. Diesen Start in die Saison hätte sich Katrin Beierl aber nicht ausgemalt. Die 27-jährige Wahl-Tirolerin raste am Samstag mit ihrer Anschieberin Jennifer Onasanya beim ersten Zweierbob-Weltcup der Saison in Lettland auf Rang zwei. Bemerkenswert, da ihnen der Eiskanal im Baltikum eigentlich überhaupt nicht liegt. „Als wir vor zwei Jahren das erste Mal hier waren, sind wir noch dauernd gestürzt“, erinnerte sich die EM-Bronzemedaillengewinnerin von 2019 zurück.