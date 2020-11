UNO hält internationale Geberkonferenz für Afghanistan ab

Unter Leitung der Vereinten Nationen beginnt am Montag in Genf eine zweitägige internationale Geberkonferenz für Afghanistan. Bei der von Finnland und der afghanischen Regierung organisierten Konferenz sollen Gelder für die Unterstützung des Friedensprozesses im Land am Hindukusch gesammelt werden. Die virtuell abgehaltene Konferenz beginnt um 09.00 Uhr.