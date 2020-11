Ein Fivers-Spieler corona-positiv - EL-Spiel verschoben

Das European-League-Spiel der Fivers Margareten am Dienstag auswärts bei Metalurg Skopje ist wegen eines Corona-Falles in der Mannschaft der Wiener verschoben worden. Die standardmäßig durchgeführten PRC-Tests hätten einen Covid-19-Befund ergeben, teilte der Handball-Club am Montag mit. In den kommenden Tagen sollen weitere Tests folgen, um eine etwaige Ansteckungskette sofort zu unterbrechen.