Die Herdenimmunität dürfte in Südtirol höher als in Nordtirol sein, glaubt von Laer. Das könnte im Herbst 2021 ein Vorteil sein.

Bozen, Innsbruck – Das Ergebnis der Massentests in Südtirol hat Dorothee von Laer, Virologin an der Medizin-Universität Innsbruck, „nicht überrascht“. Von den rund 343.000 Getesteten waren 0,9 Prozent positiv. Fast alle positiv Getesteten würden keine Symptome aufweisen, erklärte das Land Südtirol. „Das heißt nicht, dass 99,1 Prozent nicht infiziert sind. Die Zahl der Infizierten dürfte viermal so hoch sein“, sagt von Laer.