Covid-Massentests in Südtirol: Gemeinden als Basis des Erfolgs

„In 19 Tagen wurde alles geplant. Auf exekutiver Basis war die Vorbereitungszeit sogar unter zwei Wochen“, meint Franzoni im Gespräch mit der TT. Von Anfang an seien die Gemeinden, Feuerwehren und Rettungsorganisationen in die Planung eingebunden worden. „Wir hatten die Bürgermeister auf unserer Seite, sie waren der direkte Kontakt in die Peripherie, die kleinsten Gemeinden.“ Nur deshalb sei es auch möglich gewesen, Strukturen zu finden, in denen Covid-Screening-Straßen direkt vor Ort eingerichtet werden konnten. „Immerhin war es unser Ziel, dass sich die Leute so wenig wie möglich bewegen müssen, um zum Test zu kommen.“ Insgesamt wurden an dem Wochenende 622 so genannte Test-­Linien bedient – auf jeder davon konnten pro Stunde 20 Bürger getestet werden.