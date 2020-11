Innsbruck, Reutte, Kufstein – Unterschiedliche Corona-Regeln in den Grenzregionen haben schon in der Vergangenheit zu Verwirrung und auch Ärger geführt. Aktuell ist eine Shoppingtour nach Bayern so ein Fall. Während in Tirol der Handel geschlossen hat, haben die Nachbarn in Deutschland offen. Es droht ein Szenario wie früher am 8. Dezember, als sehr viele Tiroler am Feiertag ins Ausland einen Shopping-Ausflug machten. Klar ist: Für die Bayern ist ein Einkauf von Kleidung oder Elektroartikeln durch einen Tiroler kein Problem. Laut österreichischer Rechtslage ist aber ebendieser Einkauf bei den Nachbarn nicht erlaubt.