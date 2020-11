Regierung berät Massentests mit Landeshauptleuten

Zuletzt hatten sich die Gesundheitsreferenten am Freitag mit Anschober zu den Antigen-Massentests beraten. Sie forderten dabei rasch ein entsprechendes Konzept und den parallelen Ausbau der Infrastruktur. „Mit der aktuellen, extrem belasteten Struktur von Personal über Logistik bis hin zu IT wird das nicht machbar sein“, sagte der Salzburger Landeshauptmannstellvertreter Christian Stöckl (ÖVP), derzeit Vorsitzender der Gesundheitsreferenten.

An der Beratung am Montag nimmt auch der Präsident des Gemeindebunds, Alfred Riedl (ÖVP), teil, geht es doch auch darum, wie die Kommunen die Massentests handhaben. Den Städtebund vertritt Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).

Gerald Schimpf, einer der Einsatzleiter des Corona-Krisenstabs im Gesundheitsministerium, hat unterdessen die SARS-CoV-2-Massentests in Südtirol am vergangenen Wochenende an Ort und Stelle mitverfolgt. Er habe „so eine Art Schulterschluss“ beobachtet, Bevölkerung, Freiwilligenorganisationen, Gemeinden - „wirklich alle“ hätte die Aktion unterstützt, sagte er im Ö1-Morgenjournal. „Es hat ein sehr gutes Commitment der Bevölkerung gegeben. Das heißt, es haben wirklich sehr viele auch wirklich teilnehmen wollen“, berichtete Schimpf.

Südtirol habe ein teils digitales, teils analoges „Hybridsystem“ gewählt. „Man konnte sich, also um ein konkretes Beispiel zu nennen, digital auf einer Homepage sehr niederschwellig für das Testangebot anmelden, hat einen Timeslot zugewiesen bekommen, hat sich das ausdrucken können, mit dem in die Teststraße, vor Ort hat man mit Papier gearbeitet, da wurden die Daten erfasst, mit dem Testergebnis verknüpft und dann auch so wieder in die Datenbank eingegeben.“