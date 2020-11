Weltcupauftakt in Igls ist für die Rodler ein Testlauf für die ganze Saison

Innsbruck – Das Bobcafé in der Zielkurve des Igler Eiskanals ist während einer Rodel-Weltcupwoche der Treffpunkt schlechthin. Die VIPs, die dort normalerweise fein speisen, netzwerken und die Sieger hochleben lassen, sucht man dieser Tage aber vergebens. Mitten durch das Café führte gestern die Teststraße. „Vom Athleten über die Trainer bis hin zu den Bahnarbeitern, überspitzt gesagt, alles, was am Gelände kreucht und fleucht, wird getestet. In Summe werden es wohl 250 Personen sein. Aber die neuen Schnelltests machen uns das Leben leichter“, erklärt Christoph Schweiger, Exekutivdirektor des Internationalen Rodel-Verbandes (FIL).