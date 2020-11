Blümel: Verhandlungen für ÖGK-Hilfe „in der Endphase“

Nach dem Drängen der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) auf die zugesagten Corona-Hilfen ist Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) um Beruhigung bemüht. „Die Verhandlungen sind in der Endphase“, es werde voraussichtlich sehr bald Ergebnisse geben, sagte Blümel am Montag am Rande einer Pressekonferenz. Wann die Verhandlungen konkret fortgesetzt werden, sagte der Finanzminister allerdings nicht.