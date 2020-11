Guter Radweg ist teuer: Innsbrucks Masterplan für den Radverkehr

Innsbruck – Konzepte gibt es in Innsbruck fast so viele wie städtische Arbeitsgruppen. Der Radmasterplan 2030 hat diese beiden Hürden schon einmal gemeistert und seinen Weg in einen Budgetposten 2021 gefunden. Mit dem gesamten Rahmenprogramm soll der Radverkehrsanteil bis 2030 auf 20 Prozent erhöht werden. Doch schon in diesem übergeordneten Ziel liegt die erste Problematik. Und außerdem sind da noch einmal die rund 38 Millionen Euro, die für die Umsetzung des Planes benötigt werden.

38 Millionen Euro würde die komplette Umsetzung des Planes kosten – nicht alles muss die Stadt in den kommenden Jahren selber zahlen. Es gibt Förderungen von Bund und Land, die zwischen 20 Prozent und 70 Prozent liegen. Die sieben Millionen Euro, die im Budget 2021 vorgesehen sind, bezeichnet die für den Verkehr zuständige Vize-BM Uschi Schwarzl als „Quantensprung“. Der Masterplan, der, wie berichtet, vom Gemeinderat beschlossen wurde, sei eine „Vision“ und ein „Meilenstein“. Bestehende Lücken im Radnetz sollen dabei geschlossen werden. Zudem die Verbindungen zu den Nachbargemeinden ausgebaut und viele kleine Maßnahmen (Einbahnregelungen, etc.) umgesetzt werden.

Schwarzl möchte in den kommenden drei Jahren für „ein bis zwei“ Radbrücken, die geplant wären, zumindest einen Architektenwettbewerb starten. Die ersten Baumaßnahmen des Planes werden die Innsbrucker am Südring sehen. Dort soll zwischen Cineplexx und Neuhauserstraße ein Geh- und Radweg entstehen, wie Christian Schoder von der städtischen Fuß- und Radkoordination bestätigt. Gemeinsam mit Teresa Kalls­perger hat er den Masterplan vorangetrieben. Kallsperger sieht auch in der Sicherheit einen wichtigen Punkt für mehr Radverkehr in der Stadt. Und da gehört auch das Tempo der anderen Verkehrsteilnehmer dazu. Was die Stadtpolitik wieder zum Thema Tempo 30 führt. Kallsperger sagt: „Es kann hier nur ortsspezifische Entscheidungen geben. Keine generellen Regelungen.“