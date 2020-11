Kurzes Vergnügen: Behörde sperrt Snowfarming-Loipe in Leutasch

Die aus Kunstschnee hergestellt Loipe in Leutasch wurde behördlich gesperrt.

Leutasch – Auf die Langlaufloipe in Leutasch, die der TVB Seefeld aus konserviertem und künstlichem Schnee herstellt, war am Wochenende ein regelrechter Run. Dass es trotzdem zu keinem Massenauflauf kam, lag an dem vom TVB im Vorfeld entwickelten ausgeklügelten Zugangsmanagement. Die Sportler mussten sich im Internet anmelden und bekamen ein Zeitfenster von zwei Stunden zugewiesen. Nach 100 Langläufern war Schluss. Securitys überwachten zusätzlich, dass die Abstandsregeln eingehalten wurden. Die Freizeitsportler freuten sich, die Langlaufsaison trotz Lockdowns eröffnen zu können, und zeigten sich angetan vom Engagement des TVB.