„Alter Ego“: Geisterpremiere in den Kammerspielen als Livestream

Noch wird geprobt, am Freitag ist Premiere. Publikum im Saal ist nicht zugelassen, doch via Internet können Theaterfreunde bei der Uraufführung von „Alter Ego“ dabei sein.

Professionelle Schauspieler dürfen immerhin proben und ihrem Beruf nachgehen. Folglich wird auch am Tiroler Landestheater der Terminplan wie in echt eingehalten: Hauptprobe, Generalprobe, Premiere. Sinn und Zweck all dieser Übungen: Sobald Kultur wieder vor Zusehern stattfinden kann, soll Aufführungsreifes zur Hand sein.

Am Landestheater machte die Janácˇek-Oper „Katja Kabanowa“ am 14. November den Anfang: Geisterpremiere im Großen Haus. Am Freitag dieser Woche folgt in den Kammerspielen sogar eine Uraufführung vor leeren Rängen. Auf dem Programm steht „Alter Ego“, ein Stück der Tiroler Autorin Petr­a Maria Kraxner. Im Mittelpunkt steht eine Frau, die unter Leistungs- und Optimierungsdruck in eine psychische Ausnahmesituation schlittert.