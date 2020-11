EU-Staaten drohen mit Sanktionen bei Einmischung in Libyen

Die am libyschen Friedensprozess beteiligten EU-Länder haben allen Konfliktparteien mit Sanktionen gedroht, sollten diese den Friedensprozess in dem nordafrikanischen Land behindern. „Wir sind dazu bereit, Maßnahmen gegen diejenigen zu ergreifen, die das Libysche Politische Dialogforum und andere Stränge des Berliner Prozesses behindern“, erklärten Frankreich, Deutschland, Großbritannien und Italien am Montag gemeinsam.