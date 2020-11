Offenbar knapp 800 Festnahmen in Äthiopien

In der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba sind knapp 800 Personen wegen mutmaßlicher Verbindungen zur Tigray Befreiungsfront TPLF festgenommen worden. Die 796 Menschen werden verdächtigt, im Auftrag der gegen die Zentralregierung rebellierenden Organisation „terroristische Angriffe“ in der Hauptstadt geplant zu haben, wie der staatsnahe Sender Fana am Montag berichtete.