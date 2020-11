Australiens Ex-Corona-Hotspot ohne bekannten Infektionsfall

Im ehemaligen australischen Corona-Hotspot Victoria gibt es erstmals seit neun Monaten keinen bekannten Infektionsfall. „Das letzte Mal, dass wir keine aktiven Fälle im Teilstaat verzeichnet haben, war am 29. Februar“, twitterte das regionale Gesundheitsministerium am Dienstag. Die Behörden dankten der Bevölkerung dafür, dass sie zu diesem Erfolg beigetragen habe. Der letzte Covid-19-Patient war ein rund 90 Jahre alter Mann; er wurde am Montag aus dem Krankenhaus entlassen.