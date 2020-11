Tiere als Investment: Mit der richtigen Taube zu viel Geld

Dass dabei auch Glück eine Rolle spielen muss, weiß Maria Hofer vom Landesverband der Rassekleintierzüchter Tirol: „Nicht immer kommt dabei etwas Gescheites heraus. Zudem ist auch nicht sicher, dass eine Nachzucht möglich ist.“ Warum gerade für eine Taube so viel Geld bezahlt wird, ist wohl für viele Leute unverständlich. Denn die Vögel sind auch in Tirol allgegenwärtig und oft ein Feindbild der Menschen. „Der Unterschied zwischen einer Straßentaube und einer Brieftaube ist wie zwischen einem Fahrrad und einem Porsche. Straßentauben fressen nur und hinterlassen überall ihren Kot. Eine Brieftaube ist hingegen für viele ein Sportgerät. Die Tiere werden trainiert und ernährt wie Spitzensportler“, erklärt der Vizepräsident des Österreichischen Verbandes der Brieftaubenzüchter Egon Lauter aus Niederösterreich.

Von der Farbe erinnert die Brieftaube zwar an die Straßentaube, sie ist jedoch mit durchschnittlich 500 Gramm um ein Drittel schwerer. Zudem ist sie größer und hat laut Lauter „einen edleren Kopf“. Bis zu 20 Jahre können die Tiere alt werden. Die besondere Eigenschaft der Vögel ist, dass sie immer wieder von selbst in ihren Schlag finden. „Die Tauben können sich an der Erdstrahlung orientieren und fliegen so wieder zu ihrem Stall zurück, wo sie geboren sind“, weiß Hofer.