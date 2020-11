Konstituierende Sitzung des Wiener Gemeinderats hat begonnen

In Wien ist der offizielle Startschuss zur neuen Legislaturperiode gefallen. Im Rathaus hat am Vormittag die konstituierende Sitzung des Gemeinderats begonnen. Erstmals wird dabei eine SPÖ-NEOS-Regierung ins Amt eingeführt. Die Sitzung findet coronabedingt nicht im Gemeinderatssitzungssaal, sondern im großen Festsaal des Rathauses statt. Zum Auftakt wurden die 100 Mandatarinnen und Mandatare angelobt.

Auch Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS) und der Stadtsenat - also die amtsführenden und nicht amtsführenden Stadträte - werden gewählt. Ludwig wird in den Mittagsstunden zudem die Hofburg besuchen, wo er von Bundespräsident Alexander Van der Bellen als Landeshauptmann von Wien angelobt wird. Am Nachmittag wird sich dann auch der Landtag konstituieren.