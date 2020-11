Konstituierende Sitzung des Wiener Gemeinderats hat begonnen

In Wien ist der offizielle Startschuss zur neuen Legislaturperiode gefallen. Im Rathaus hat am Vormittag die konstituierende Sitzung des Gemeinderats begonnen. Erstmals wird dabei eine SPÖ-NEOS-Regierung ins Amt eingeführt. Die Sitzung findet coronabedingt nicht im Gemeinderatssitzungssaal, sondern im großen Festsaal des Rathauses statt. Zum Auftakt wurden die 100 Mandatarinnen und Mandatare angelobt. Auch die amtsführenden und nicht amtsführenden Stadträte werden gewählt.

Michael Ludwig (SPÖ) wurde bei der Sitzung wieder zum Bürgermeister gewählt. Er erhielt 60 Stimmen. Das bedeutet, dass auch sechs Oppositionsvertreter für den Stadtchef votiert haben. Denn die Regierungsparteien SPÖ und NEOS verfügen nur über 54 Sitze. Ludwig leistete anschließend das Gelöbnis. Ludwig wird in den Mittagsstunden zudem die Hofburg besuchen, wo er von Bundespräsident Alexander Van der Bellen als Landeshauptmann von Wien angelobt wird. Am Nachmittag wird sich dann auch der Landtag konstituieren.

Der Festsaal wurde als Ort heute gewählt, um die nötigen Abstandsregeln zu gewährleisten. Jeder Abgeordnete hatte einen kleinen Tisch für sich. Alle Personen im Saal mussten Mund-Nasen-Schutz tragen, sobald sie ihre Plätze verließen. Zu Beginn begrüßte Bürgermeister Ludwig die Anwesenden. Der Gemeinderat, so hob er hervor, sei vollzählig zusammengekommen, niemand sei erkrankt und fehle.

Ludwig würdigte zunächst jüngst verstorbene Ex-Mandatare wie den früheren Wirtschaftskammerpräsidenten Walter Nettig. Auch gab es ein Gedenken an den Terroranschlag vor drei Wochen. „Wir lassen uns von solchen Terroristen in Wien nicht in die Knie zwingen“, versicherte der Bürgermeister.