Beamte des Heeresabwehramts in Graz vor Gericht

Im Mai 2016 wurde das Islamische Kulturzentrum in Graz mit Schweineblut beschmiert, außerdem wurde ein Schweinskopf dort deponiert. Der Fall sorgte für großes Aufsehen, die unmittelbaren Täter wurden verurteilt. „In diesem Verfahren wird es um die Hintergründe gehen“, kündigte Staatsanwältin Lisa Kaschinsky gleich zu Beginn an.

Auf der Anklagebank saßen ein Major und ein Oberst des Heeresabwehramts, die von der Sache gewusst hatten. Sie hatten einen Informanten - im Verfahren nur „die Quelle“ genannt - in einer rechtsradikalen Gruppe, die im April diese Schändung geplant hatte. Der Informant drängte innerhalb der rechten Gruppierung am Stammtisch auf die Tat und bot sogar an, den Schweinskopf und das Blut zu besorgen. „Sie haben ihre Quelle nicht davon abgehalten, an dem Anschlag mitzuwirken“, meinte die Staatsanwältin. Als der Mann kurz vor der Tat nochmals nachfragte, ob er nun wirklich mitwirken solle, bekam er zur Antwort: „Ja, grünes Licht, mach mit bei der Aktion“.