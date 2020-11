Keine Ausnahme für wilde Gesellen: Polizei stellt Krampussen Rute ins Fenster

In Osttirol, einer der Krampus-Hochburgen, ist das Behörden und Polizei durchaus bewusst. „Der weitaus größte Teil der Bevölkerung hält sich an die Beschränkungen“, sagt Silvester Wolsegger, Bezirkskommandant der Polizei in Osttirol. Dennoch: Mit Ausnahmen ist zu rechnen, weiß er. Deshalb hat sich die Exekutive für die Tage von 1. bis 6. Dezember gerüstet.

In Zeiten von Corona ist das Krankenhaus aber vollauf mit der Bekämpfung der Infektion beschäftigt. Da ist jeder zusätzliche Patient, der des Nachts auftaucht, bald zu viel. Darauf will Silvester Wolsegger die Krampus-Fans ausdrücklich hinweisen: „Unser Appell: Bitte bleibt daheim! Das Spital braucht gerade jetzt nicht auch noch Krampus-Verletzte.“

Wie die Kontrollen zwischen 1. und 6. Dezember aussehen, beschreibt der Polizeikommandant so: „Wir sprechen die Menschen an und fordern sie auf, nach Hause zu gehen. Wenn das nicht hilft, gibt es eine Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft.“ Für besondere Härtefälle besteht noch die Möglichkeit von so genannten „Zwangsmaßnahmen“, also zum Beispiel, den Betreffenden mit dem Polizeiauto nach Hause zu befördern. Standardmäßig ist das nicht erlaubt, doch im äußersten Notfall kann die Bezirkshauptmannschaft – in ihrer Funktion als Gesundheitsbehörde – die Polizei dazu ermächtigen.