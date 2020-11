Kematen – „Es gibt keine andere Möglichkeit als den gemeinsamen Weg zu einer Neubausanierung.“ So lautet das Fazit von Neue-Heimat-Tirol-Geschäftsführer Hannes Gschwentner, was die Zukunft der Südtiroler Siedlung in Kematen angeht. Wie berichtet, gibt es unter den Mietern teils massive Widerstände gegen die geplante etappenweise Runderneuerung inklusive Absiedlung während der Umbauphase. Viele wollen in ihren Wohnungen bleiben.