Schwazer fordern nach Brand neue Sauna, Gerüchteküche brodelt

Der Brand in der städtischen Sauna Schwaz verursachte enormen Schaden. Die Stadtbewohner machen für den Wiederaufbau mobil.

Schwaz – Die Verwunderung in Schwaz ist groß. Nach dem enormen Schaden durch einen Brand in der städtischen Sauna dachte man, dass die Einrichtung wieder erneuert wird. Doch die Gerüchteküche brodelt. Seitens der Stadtgemeinde hieß es plötzlich, dass man erst evaluieren müsse.

Das erwischte viele Sauna-Fans eiskalt. „Schwaz ohne Sauna? Das geht nicht“, heißt es von einer Saunagängerin. Ein anderer Stadtbewohner meint: „Da wird aber an der falschen Stelle gespart.“ Eine Gruppe von langjährigen Saunagängern tat sich daher zusammen, um zu zeigen, dass sehr wohl der Bedarf für eine Sauna in der Bezirkshauptstadt gegeben sei. Über soziale Netzwerke und per Mail ist man gerade dabei, Unterschriften für den Erhalt der Anstalt zu sammeln. „Auf Facebook hat unser Aufruf voll eingeschlagen. Ich denke, die Hunderten Kommentare zeigen, dass der Zuspruch riesig ist und die Leute den Wiederaufbau befürworten“, sagt eine Schwazerin.