Debatte um neuen Standort: Reither Feuerwehr fühlt sich umfahren

Das Feuerwehrhaus in Reith i. A. ist in die Jahre gekommen, über den neuen Standort wird diskutiert.

Nach den Plänen der Bürgermeisterliste von Hans Thaler wird das Feuerwehrhaus für die fünf Einsatzfahrzeuge im Bereich der Umfahrungsstraße, nach dem Tunnel, stehen. Für Feuerwehrkommandant Matthias Gschösser wäre das eine glatte Fehlentscheidung. „Es gibt ein Grundstück in der Nähe des Dorfzentrums, bei der Tennisanlage, da wäre der ideale Platz. Hier wohnen im Umkreis die meisten aktiven Feuerwehrmänner“, erinnert Gschösser an die Einsatzzeit. Er sieht im derzeit favorisierten Standort an der Umfahrungsstraße auch ein brandgefährliches Problem bei der Anfahrt für die Ehrenamtlichen, da man die vielbefahrene Landesstraße überqueren müsse. Wobei sich die Helfer nach Gschössers Worten auch „als Kompromiss“ für einen Neubau am derzeitigen Standort ausgesprochen haben. Angeblich laut Studien die zweitbeste Lösung.