Start im Jänner: Schon vor dem Sommer könnten alle geimpft sein

1️⃣ Wer soll und kann wann geimpft werden? Die Reihenfolge der Impfungen wird vom Zeitpunkt der Zulassung und in der Folge von der Menge, die von den Herstellern produziert und geliefert werden kann, abhängen. Voraussichtlich wird der Impfstoff von BioNTech/Pfizer als Erster noch im Dezember zugelassen. Im Jänner und Anfang Februar rechnet der Sonderbeauftragte für Gesundheit, Clemens-Martin Auer, mit einer Million Dosen für 500.000 Menschen in Österreich. Diese kämen dann im Jänner zuerst in den Alten- und Pflegeheimen bei Bewohnern und Personal zum Einsatz, wofür zirka 150.000 Einheiten benötigt werden. Dann folgt das Gesundheitspersonal in Spitälern und im niedergelassenen Bereich, Sanitäter sowie Hochrisikogruppen und allgemein über 65-Jährige.