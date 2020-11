Studenten-Wohnraum in Innsbruck: Zeitplan „ambitioniert“

Ein derartiger Turm aus dem Siegerprojekt soll nun für Studenten eine Heimat werden. © Böhm; Visualisierung: Boday

Innsbruck – Nägel mit Köpfen machen. Das war das Motto der nunmehr bereits dritten Arbeitssitzung am Montag zwischen Land und Stadt zur Schaffung von mehr studentischem Wohnraum in der Landeshauptstadt. Wohnbaulandesrätin Beate Palfrader (VP) hatte von Bürgermeister Georg Willi (Grüne) konkrete und zeitnah umsetzungsplausible Standortvorschläge eingefordert, nachdem das Land bereits vor geraumer Zeit 50 Mio. € an Fördersumme im Budget reserviert hatte.

Wie sowohl Willi als auch Palfrader im Anschluss bestätigten, habe man sich dem Grunde nach auf insgesamt sechs Standorte geeinigt. In Summe sollen diese an die 1000 neue Wohnplätze für Studenten bringen und somit den ange- und teils überspannten privaten Wohnungsmarkt entlasten helfen. Die versprochenen Landesmillionen wären bei Umsetzung all dieser Projekte ausgeschöpft, heißt es.

In der Priorisierung liegen jeweils ein Projekt der stadteigenen Immobiliengesellschaft IIG (Schlachthofblock) sowie eines des gemeinnützigen Bauträgers Neue Heimat (NHT) voran. Beide sollen, so heißt es von Seiten der Stadt, bis 2022 umgesetzt sein. Das geht freilich nicht, ohne dass hierfür nicht bereits auf vorhandene Planungen und umsetzungsreife Projekte zurückgegriffen wird.

Das ist auch bei der NHT der Fall, wie Geschäftsführer Hannes Gschwentner der TT bestätigt. Im Falle des Pradler Saggens (alte Südtiroler Siedlungen) wird kurzerhand ein bereits im Zuge eines 2015 abgehaltenen Architekturwettbewerbs gekürtes Siegerprojekt modifiziert. So wird ein für die dritte Baustufe vorgesehener Turm nunmehr für studentisches Wohnen umgeplant. In gut 40 Einheiten sollen rund 100 Studenten Platz finden. Für eine Monatsmiete von rund 320 Euro pro Platz. Die Stadt hat eine Obergrenze von 400 Euro gefordert.

Die zeitliche Vorgabe hält Gschwentner indes für „sehr ambitioniert“. Der Baustart sei für Frühjahr geplant, eine Fertigstellung sei „um den Jahreswechsel 2022/23“ im Bereich des Möglichen. Die NHT, so Gschwentner, hat weitere fünf Projekte vorgelegt – eines in der Andechsstraße wurde in die Prioritätenliste aufgenommen.