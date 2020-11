Neuer Corona-Höchstwert bei Neuinfektionen im Iran

Unterdessen stieg die Positivrate bei Corona-Tests in Deutschland in der vergangenen Woche auf einen neuen Rekordwert von 9,6 Prozent. Der Zuwachs habe sich entsprechend dem Infektionsgeschehen verlangsamt, sei aber weiterhin deutlich, teilt der Laborverband ALM mit. Insgesamt habe es mehr als 1,254 Millionen PCR-Tests in den teilnehmenden Laboren gegeben und damit etwa so viele wie in der Woche davor.