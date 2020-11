Mordopfer lag in München tagelang unter Kinderbett

In München soll ein 41-Jähriger seine Ehefrau erstochen und die Leiche unter einem Kinderbett versteckt haben. Entdeckt wurde die Leiche drei Tage nach dem Verbrechen. Die Polizei war in den Tagen zuvor mehrfach in der Wohnung, jedoch ohne die Tote zu finden. Die Ermittler erklärten dies damit, dass zunächst nur wegen einer Vermisstenanzeige in der Wohnung nachgeschaut worden sei. Laut Kriminalpolizei floh der mutmaßliche Täter nach Italien.