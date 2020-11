Eine Tote und zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in NÖ

Der zweite am Unfall beteiligte Pkw wurde vom 83-Jährigen gesteuert, auch dessen Ehefrau saß in dem Wagen. Während die beiden Personen aus dem Bezirk Baden in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden, verstarb die Autofahrerin aus dem Bezirk Wiener Neustadt an Ort und Stelle.