Bayern will „schwere Aufgabe“ meistern und in K.o.-Phase

Für Bayern München ist die Sache im Heimspiel der Fußball-Champions League gegen Red Bull Salzburg am Mittwoch (21.00 Uhr/live Sky) eindeutig. „Unser Ziel ist, den Achtelfinaleinzug klar zu machen“, erklärte Trainer Hansi Flick bei einem Pressetermin am Dienstag. Der „notwendige Respekt“ sei aber auch nach dem 6:2-Sieg im Hinspiel vor drei Wochen vorhanden. Eine „schwere Aufgabe“ stehe seinem Team bevor, betonte Flick, der vor allem in der Defensive Personalsorgen hat.