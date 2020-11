Aserbaidschan übernahm zweite Region nach Waffenstillstand

Das Abkommen sieht vor, dass beide Kriegsparteien jene Gebiete behalten dürfen, in denen sie derzeit die Kontrolle haben - für Armenien bedeutet das große Gebietsverluste. Am Freitag ging bereits der Bezirk Aghdam an Aserbaidschan über, am 1. Dezember soll Laschin als letzte Region folgen. Die Übergabe Kalbadschars - zwischen der umstrittenen Region Berg-Karabach und armenischen Territorium liegend - hätte bereits am 15. November erfolgen sollen, aber die Regierung in Baku räumte Armenien aus „humanitären“ Gründen mehr Zeit ein.