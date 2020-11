Tirol dreht mit Jahreswechsel wieder an der Lkw-Fahrverbotsschraube. Lediglich Ziel- und Quellverkehr ist ab Jänner nächtens noch erlaubt.

Innsbruck – Pandemie hin oder her: Tirol holt zum nächsten Schlag im Kampf gegen den Transitverkehr aus. Nachdem mit 1. Jänner 2020 bereits das Verbot des Transports bestimmter Waren durch Tirol (sektorales Fahrverbot) verschärft wurde (Ausnahmen nur noch für Lkw der neuesten Schadstoffklasse Euro VId), treten in gut einem Monat zwei weitere Maßnahmen in Kraft. Beiden liegt das Immissionsgesetz-Luft (IG-L) zugrunde, beide betreffen die Inntalautobahn auf dem Abschnitt Langkampfen bis Zirl.