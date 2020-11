Pöltls neuer Vertrag in San Antonio unterschrieben

Jakob Pöltl hat seinen neuen Vertrag bei den San Antonio Spurs unterschrieben. Das gab der Club aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA am Dienstag bekannt. Vertragsdetails nannten die Texaner nicht. Laut seinem Management erhielt Pöltl einen mit 26,25 Mio. Dollar (22,12 Mio. Euro) dotierten Dreijahreskontrakt. Der 25-jährige Wiener kämpft beim fünfmaligen NBA-Champion vor Beginn der neuen Saison am 22. Dezember um einen Platz in der Startformation.

„Es ist mein kurzfristiges Ziel, meine Rolle zu vergrößern und in eine Starter-Rolle zu wachsen“, erklärte Pöltl nach seiner Verlängerung. Das sei auch Inhalt der Vertragsgespräche gewesen. „Es hat Gespräche über meine Rolle gegeben und wie das Team in Zukunft aussehen wird. Das war ein großer Teil meiner Entscheidung.“

Beim Wiederbeginn nach der Coronapause in der „Bubble“ in Orlando hatte Pöltl in Abwesenheit von Routinier LaMarcus Aldridge (Schulterverletzung) als Center in der Startformation agiert. Österreichs erster NBA-Profi kam dabei in acht Spielen durchschnittlich auf 8,3 Punkte, 8,1 Rebounds und 1,4 Blocks. Seine Vertragsverlängerung war seit Samstag festgestanden.