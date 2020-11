Verlust der Sinne bei Corona-Infektion: Spurensuche bei Geschmacklosen

Innsbruck – Zuerst wird eine rohe Zwiebel verspeist, dann folgen Chiliflocken und am Ende wird noch ein Glas Zitronensaft getrunken, ohne dabei mit der Wimper zu zucken. In den sozialen Netzwerken nutzen User, die mit dem Coronavirus infiziert sind, ihren Geruchs- und Geschmacksverlust aus, um Videos dieser Art online zu stellen.

So ging es auch einer betroffenen Tirolerin, die stutzig wurde, als der Kaffee nicht mehr schmeckte. „In der Folge konnte ich den Windelinhalt meiner Tochter nicht mehr riechen. Ich machte die Probe am Gewürzregal und roch weder Rosmarin noch Zimt. Ich salzte wie verrückt und hätte in eine Chili beißen können. Sogar das Wasser schmeckte seltsam.“ Als Erstes kam bei der 41-Jährigen nach einer Woche der Geschmackssinn wieder zurück, etwas später der Geruchssinn.

Nicht bei allen Patienten geht es so schnell, wie Helbok sagt: „Ein gewisser Prozentsatz leidet noch nach drei Monaten an Geruchsstörungen.“ Dies wird aktuell in einer Studie an der Universitätsklinik für Neurologie untersucht. Um mehr über das Auftreten und den Verlauf zu erfahren, läuft zusätzlich eine tirolweite Erhebung. Helbok bittet genesene Tiroler, online mitzumachen: covid19-tirol.at (m.l.)