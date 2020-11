Iranischer Präsident setzt Hoffnung auf Biden

Nach Ansicht von Beobachtern werde dies aber nicht so einfach werden, wie von Rouhani angenommen. Das Problem sei, dass der moderate Rouhani und die Reformer am 18. Juni abgewählt werden könnten. Dann wird im Iran ein neuer Präsident gewählt. Da die Hardliner und Erzkonservativen die Parlamentswahl im Februar 2020 klar für sich entscheiden konnten, werden ihnen auch gute Chancen auf das Präsidentenamt zugerechnet. Die Frage sei nun, so die Beobachter, ob Biden gleich nach seinem Amtsantritt am 20. Jänner mit Rouhani verhandeln wird oder auf die Zeit nach der Wahl im Iran wartet.