Osttiroler Musicbanda Franui: Komm, du schöner Weltschmerz

Franui haben sich für das neue Opus Bariton Florian Boesch als Interpreten an die Seite geholt — oder viel besser gesagt: Die Band spielt den Sänger in den Vordergrund. Boesch fühlt sich spürbar wohl im alpenländischen Klangkonzept mit Trompete, Tuba, Klarinette, Zither, Hackbrett und Harfe, er serviert eine Gänsehaut induzierende Dosis Gefühl. Im Hintergrund werken Franui mit dem nötigen Respekt vor diesen Evergreens romantischer Liebesbeschwörungen, aber eben doch mit breiter Brust, selbstbewusst, zu Recht auf eigene Stärken vertrauend.

Oft bearbeitete Standards wie Schuberts „Heidenröslein" oder Mahlers vierteiliger Zyklus „Lieder eines fahrenden Gesellen" kommen im Zusammenwirken von Combo und Solist beeindruckend zeitlos herüber: Musik, die etwas zu sagen hat, vermittelt von Interpreten mit dem richtigen Gespür. Nach diesem Beschreibungsversuch fehlt nur noch der Praxis-Check. Der könnte so aussehen: die neue Franui-Scheibe einspannen, Beine hochlagern, ein Glaserl kräftigen Rotwein in Griffweite; dann die Augen schließen und Teil haben an einer Stunde voll von schönstem Herz- und Weltschmerz. Klassisch-alpenländisches Cross- over Franui & Florian Boesch: Alles wieder gut. Col legno. 16 Euro.