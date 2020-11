„Rettet das Kind Tirol“: Jede Spende zählt, besonders im Corona-Jahr

Innsbruck – Ein bescheidenes Weihnachtsessen, und vielleicht bleibt auch noch etwas übrig für ein kleines Geschenk für die Kinder: Es sind keine großen Wünsche, die karitative Einrichtungen wie „Rettet das Kind Tirol“ in Not geratenen Familien in Tirol erfüllen können. Aber dort, wo das Nötigste fehlt und es um die Frage geht, ob das Geld für die nächste Stromrechnung reicht, ist jede Unterstützung wichtig und willkommen. Doch in diesem Jahr braucht die Hilfsorganisation selbst besondere Unterstützung.