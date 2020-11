Mehrere Kolonien von Waldrappen hielten sich über Wochen in Kirchbichl und Umgebung auf.

Kirchbichl, Mutters – Achtung, schräge Vögel! Dieser ungewöhnliche Verkehrshinweis buhlt seit einigen Tagen in Kirchbichl um die Aufmerksamkeit der Autofahrer. An der Tiroler Straße (B171) und an der Oberndorferstraße warnt das rote Dreieck mit Rufezeichen und dem Bild eines schwarzen Vogels mit punkiger Frisur und langem Schnabel vor den seltenen Besuchern.