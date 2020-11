Wiener Budget - Defizit laut Voranschlag bei 1,9 Mrd. Euro

Die Coronavirus-Pandemie reißt ein tiefes Loch auch in das Wiener Stadtbudget: Laut dem von Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) am Mittwoch präsentierten Voranschlag wird 2021 ein Defizit von 1,9 Mrd. Euro erwartet - ein Rekordhoch in der jüngeren Geschichte der Stadt. Hanke bezeichnete die finanziellen Mehraufwendungen, die im kommenden Jahr zur Aufrechterhaltung der städtischen Leistungen am Kapitalmarkt aufgenommen werden, als „richtig und notwendig“.