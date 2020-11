Lockdown-Ende für Schulen: „Nicht wieder auf den letzten Abdruck“

Wien – Wird in den Schulen vor Weihnachten wieder unterrichtet? Oder wird dort weiterhin nur betreut? Der „harte Lockdown“ soll ja am 6. Dezember enden; er könnte aber verlängert werden. Sollte es an den Bildungsstätten ab 7. Dezember wieder regulär vonstatten gehen, hätten das die Koalitionäre beizeiten mitzuteilen, sagt Lehrergewerkschaftschef Paul Kimberger im Gespräch mit der TT: „Es muss endlich anders kommuniziert werden als bisher.“

Mit Verweis auf die Gepflogenheiten sagt er: „Es darf nicht am 5. Dezember, um 18 Uhr, eine Pressekonferenz geben, am 6. Dezember einen Brief an die Schulen und schon am 7. den Schulstart oder die Verlängerung des Dis­tance-Learning.“ Nicht „wieder auf den letzten Abdruck“ dürfe das sein, an den Schulen werde Zeit gebraucht, „um sich gut vorzubereiten“.