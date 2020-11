Massentests in Tirol und Vorarlberg schon Anfang Dezember

Vorarlberg und Tirol werden erste Corona-Massentests in der Bevölkerung schon am ersten Dezember-Wochenende (4. bis 6.) durchführen. Das gab Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nach dem Ministerrat am Mittwoch bekannt. Damit werden in den zwei westlichsten Bundesländern parallel zu den Tests für alle Lehrer und Kindergartenpädagogen auch freiwillige Tests für die Bevölkerung durchgeführt. Getestet werden soll nach ersten Informationen bei extra eingerichteten Teststationen.

Auch Salzburg beginnt schon früher mit den Massentest, nämlich am 12. und 13. Dezember. Ursprünglich waren Massentests für die Bevölkerung erst am Wochenende vor Weihnachten (19./20.) geplant gewesen.

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) sah in einer Stellungnahme „ein großes Testwochenende“ als „am sinnvollsten“ an. Schon am Dienstag hatte sich Vorarlberg für einen möglichst frühen Testtermin stark gemacht. „Wir haben nach eingehenden Beratungen entschieden, alles an einem Wochenende durchzuführen“, so der Landeshauptmann - also die Tests der Pädagogen, der Polizei und der Bevölkerung an einem Termin. Die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren.

Konkrete Organisationspläne zu den anstehenden Corona-Massentests hat Vorarlberg bereits am Dienstag entwickelt. Für die Testung möglichst aller Landesbürger sollen im ganzen Bundesland 80 Teststationen eingerichtet werden, die jeweils bis zu 1.000 Tests pro Tag durchführen. Bei den positiven Fällen wird es ein Contact Tracing geben. „Wir können das, weil bei uns die Prozesse schon sehr stark digitalisiert sind“, sagte Landesrat Christian Gantner (ÖVP).

TT-ePaper testen und eine von drei Gasser Tourenrodeln gewinnen Die Zeitung kostenlos digital abrufen, das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Die Platzierung der Teststationen - im Gespräch sind etwa Turnhallen von Volksschulen - wird noch erarbeitet, sie sollen aber jeweils ein Einzugsgebiet von 5.000 Personen haben. Das Teststation-Personal - jeweils 20 Personen - besteht aus acht vom Roten Kreuz gestellten Mitarbeitern für die Testungen, acht Feuerwehrleuten für Ordnungsdienste sowie vier Gemeindebediensteten für Organisatorisches. Die Teststationen werden vom Bundesheer mit allem Notwendigen ausgerüstet und sollen von 7.00 bis 17.00 Uhr geöffnet sein.

Die Bürger können sich online, aber auch telefonisch ab 30. November zur Testung mit einem Antigentest anmelden können. Die Testresultate werden innerhalb einer Stunde per SMS übermittelt. Fällt der Test positiv aus, muss zur Bestätigung verpflichtend ein PCR-Test gemacht werden. Betroffene können noch am selben Tag (nach 17.00 Uhr) in „ihre“ Teststation zur PCR-Testung kommen.