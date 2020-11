Spenden und Asfinag-Aufsichtsratstätigkeiten im U-Ausschuss

Am ersten Ibiza-U-Ausschusstag in einem kompletten Lockdown ist als erstes der ehemalige Asfinag-Aufsichtsratsvorsitzende und als FPÖ-nahe geltende Jurist Peter Franzmayr als Auskunftsperson an der Reihe gewesen. Zu seinem Berufsstand passend ging er Punkt für Punkt auf die einzelnen Beweisthemen des U-Ausschusses ein - zu den meisten könne er aber nichts sagen. Wahrnehmungen zu politischen Einflussnahmen habe er weder zu Postenbesetzungen noch zu Gesetzeskauf.

„Zusammengefasst kann ich keine Auskunft zu den Beweisthemen drei, fünf, sechs und acht geben. Nicht weil ich mich nicht erinnere, sondern weil ich nicht eingebunden war“, sagte der Jurist. Sehr wohl Wahrnehmungen habe er zum Beweisthema 7 - Personalpolitik in staatsnahen Unternehmen. Die Asfinag gehört schließlich zu Gänze der Republik.

Dazu ging Franzmayr in seinem Eingangsstatement auf die turbulente Zeit in der Asfinag nach dem Regierungswechsel von Rot-Schwarz auf Türkis-Blau ein. Da verabschiedeten sich beide Asfinagvorstände. „Bei beiden Vorstandsbesetzungen (Nachbesetzungen, Anm.) konnte wir auf interne Kandidaten zurückgreifen, um das Unternehmen wieder zu beruhigen.“ Zu weiteren Besetzungen - im Aufsichtsrat der Asfinag - habe er keine Wahrnehmungen, sagte der Jurist in seiner Erstbefragung durch den Verfahrensrichter konkret auf Siegfried Stieglitz, der ebenfalls vom damaligen FPÖ-Verkehrsminister Norbert Hofer ins Gremium entsandt worden war und nunmehr nicht mehr Mitglied ist, angesprochen.

„Wissen Sie, dass Doktor Stieglitz Spenden an Vereine getätigt hat?“, fragte Richter Wolfgang Rohrer. „Das habe ich den Medien entnommen“, sagte Franzmayer anfangs, dann aber auch noch: „Telefonisch mitgeteilt hat er mir, dass er eine Spende geleistet hat. An welche Organisation weiß ich nicht genau.“ Selbiges gelte für die Höhe der Spende.

Ob er mit Hofer vor seiner Bestellung gesprochen habe, wollte SPÖ-Mann Christoph Matznetter wissen. „Ja“, sagte Franzmayr, nachdem er gefragt worden war, diesen Job zu machen, „im BMVIT.“ Wann genau das war, wisse er aber nicht mehr - „zeitnah zur tatsächlichen Bestellung“.

Ob er mit den „Postenverteilern“ der türkis-blauen Regierung Arnold Schiefer (FPÖ) oder Thomas Schmid (ÖVP; damals Generalsekretär im Finanzministerium) über die Vorstandsnachbesetzungen gesprochen habe, fragte Matznetter weiter. Alles sei gemäß der Geschäftsordnung des Asfinag-Aufsichtsrats geschehen, so Franzmayr. „Das heißt, ich habe ausschließlich über die konkreten Namen und Personen, die sich für die jeweiligen Posten beworben haben, mit meiner Stellvertreterin und dem beauftragten Personalberater gesprochen, der auch eine Vorauswahl getroffen hat.“ Dann sei es zum Hearing gekommen, um eine Shortlist zu erstellen.

Matznetter nannte Schiefer auch „Scharnier“ für blaue Postenbesetzungen. Er, Franzmayr, solle sagen, ob er das 2:1-Besetzungsverhältnis der ÖVP und FPÖ in deren Regierungszeit im Asfinag-Aufsichtsrat feststellen könne. „Das kann ich nicht“, sagte Franzmayr. Er habe selbst auch gar kein Parteibuch.

Der nunmehrige Magistratsleiter der Stadt Wels las zudem während seiner Befragung ein Dankschreiben von Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) vor, die ihm in diesem für sein Engagement und seine Arbeit als Aufsichtsratschef bei der Asfinag dankte. Franzmayr wollte das Schreiben, wonach er für Unternehmen und Republik gut gearbeitet habe, in den Akt aufgenommen wissen. Er war 2018 Asfinag-Aufsichtsratschef geworden, als Hofer Verkehrsminister war. Gewessler enthob ihn dann dieser Funktion.

SPÖ und NEOS kündigten im Ibiza-Untersuchungsausschuss an, den ehemaligen ÖVP-Vizekanzler und -Parteichef Reinhold Mitterlehner zu laden. SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer begründetet das damit, weil der ehemalige Vizekanzler ein Buch geschrieben habe, in dem er die „Spendenrallyes“ von Kurz beschreibt. Der U-Ausschuss gehe ja der Frage nach: Wie funktioniert das System Kurz?, so Krainer, der zugleich die Antwort lieferte: Zuerst würden Spenden gekeilt, dann gebe es Gegenleistungen in Form von Positionen in Aufsichtsräten oder Gesetzen, die für die Spender geliefert würden, so Krainer. Diesen Frage wolle die SPÖ auch am heutigen Befragungstag nachgehen.

Die NEOS wollen beantragen, dass Kathrin Glock, Ehefrau des Waffen-Produzenten Gaston Glock, nach ihrer Absage für Donnerstag vorgeführt wird, so NEOS-Mandatar Helmut Brandstätter. Denn wenn man ihren Instagram-Account betrachte, handle es sich ja um eine „reisefreudige Frau, die gern mit Menschen zusammen ist“. Zudem habe sie schon vor dem Lockdown gesagt, dass sie nicht kommen werde. Brandstätter schlug vor, dass Glock in einem Nebenraum befragt werden könne, in dem sie per Video vernommen werde. Kritik übte er an der Nichtaussetzung des U-Ausschusses während des Lockdowns: „Wenn man den Lockdown ernst nimmt, hätte man zwei Wochen warten können.“