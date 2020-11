Nationalbank rät Banken zum Sparen: Pleitewelle droht

Wien – Die Nationalbank (OeNB) hält eine Pleitewelle im kommenden Jahr für möglich. Bereits jetzt kämpft jede zweite Firma in Österreich mit Liquiditätsengpässen.

Heuer hätten die staatlichen Corona-Hilfsmaßnahmen die Zahl der Insolvenzen noch deutlich nach unten gedrückt, erklärt die OeNB in ihrem Finanzmarktstabilitätsbericht. Auch „das Bankensystem hat den Unternehmen sehr viel Liquidität zur Verfügung gestellt“, so OeNB-Gouverneur Robert Holzmann. Das Geld sei vor allem zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs verwendet worden. Ohne fiskalische Maßnahmen wären 5,5 Prozent der Unternehmen insolvent geworden, rechnet OeNB-Direktorin Doris Ritzberger-Grünwald vor. Mit den Maßnahmen sinke diese Quote jedoch um zwei Drittel.