Massentests im Westen Österreichs schon Anfang Dezember

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) sah in einer Stellungnahme „ein großes Testwochenende“ als „am sinnvollsten“ an. Schon am Dienstag hatte sich Vorarlberg für einen möglichst frühen Testtermin stark gemacht. „Wir haben nach eingehenden Beratungen entschieden, alles an einem Wochenende durchzuführen“, so der Landeshauptmann - also die Tests der Pädagogen, der Polizei und der Bevölkerung an einem Termin. Die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren.