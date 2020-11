Lam für „Wiederherstellung politischer Ordnung“ in Hongkong

Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam hat in einer Grundsatzrede eine „Wiederherstellung der politischen Ordnung“ in der chinesischen Sonderverwaltungszone angekündigt. „Eine unserer dringenden Prioritäten ist, die verfassungsmäßige Ordnung in Hongkong sowie das politische System nach dem Chaos wiederherzustellen“, sagte sie in ihrer jährlichen Grundsatzerklärung vor dem Parlament am Mittwoch. Während ihrer Rede war erstmals nahezu keine politische Opposition anwesend.